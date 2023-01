Ex-Gladbach-Trainer muss gehen Pokal-Aus mit Nizza wird Favre zum Verhängnis

So richtig erfolgreich verlief Favres Engagement in Nizza nicht. Der ambitionierte Verein von der Côte d’Azur, der dem britischen Milliardär Jim Ratcliffe mit seinem Unternehmen Ineos gehört, belegt in der Ligue 1 derzeit nur den elften Platz. Bereits Ende September hatte es Gerüchte um eine Favre-Entlassung gegeben. Nizza hatte auf dem Transfermarkt rund 70 Millionen Euro ausgegeben. Die Zeit zur Entwicklung, die Favre anschließend gegeben wurde, fruchtete nicht. In der Liga bewegt sich Nizza im Niemandsland, im Pokal ließ das frühe Aus die Verantwortlichen nun umdenken. Lediglich in der Conference League erreichte der Verein mit dem knappen Weiterkommen in einer Gruppe mit dem 1. FC Köln knapp seine Ziele.