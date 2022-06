„Golden Boy“-Nominierung : Netz und Scally unterstreichen eine gute Entwicklung bei Borussia

Mönchengladbach Zahlreiche Borussia-Profis waren in den vergangenen Jahren für den „Golden Boy“ nominiert. Längst nicht alle haben den großen Durchbruch geschafft. Bei Luca Netz und Joe Scally sieht es besser aus. Sie zeigen zudem: Der Verjüngungsprozess in Gladbach läuft.

Dass eine Verjüngungskur zu den positiven Entwicklungen bei Borussia Mönchengladbach gehört, schlägt sich auch in einer Liste nieder, die wie jedes Jahr die italienische Zeitung „Tuttosport“ veröffentlicht hat. Unter den 100 Nominierten für den „Golden Boy“ sind zwei Gladbach-Profis: Luca Netz und Joe Scally haben die Chance, zum besten U21-Spieler in Europa gewählt zu werden.

Titelverteidiger Pedri vom FC Barcelona ist erneut dabei, 2020 war Borussia an einem Leihgeschäft interessiert, als es den Anschein hatte, dass die Katalanen dem Top-Talent noch nicht den Sprung von der zweiten in die erste spanische Liga zutrauen würden. Doch Pedri blieb und wurde zum Shootingstar. Die Mehrheit der gerade zu Ende gegangenen Saison verpasste er verletzt, sodass es diesmal andere Favoriten auf den „Golden Boy“ gibt, zum Beispiel den erst 17-jährigen Spanier Gavi, Vereinskollege in Barcelona, den Engländer Jude Bellingham von Borussia Dortmund oder den Franzosen Eduardo Camavinga, Champions-League-Sieger mit Real Madrid.