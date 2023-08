Überfordert in Augsburg Warum Borussia Luca Netz so schnell nicht fallen lässt

Sein 50. Pflichtspiel für Borussia Mönchengladbach wird Luca Netz sicher nicht in guter Erinnerung behalten. Beim 4:4 in Augsburg zeigte der Linksverteidiger einen seiner schwächsten Auftritte im Gladbach-Trikot, ließ sich in den Zweikämpfen zum Teil düpieren und verschuldete obendrein noch durch ungeschicktes Verhalten den Augsburger Elfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte – ein Strafstoß, den man nicht zwingend geben musste, der aber durch Netz‘ Nachhaken durchaus vertretbar war.