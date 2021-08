Transfer bestätigt : Borussia verpflichtet Luca Netz aus Berlin

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat die Verpflichtung des Linksverteidigers Luca Netz bekanntgegeben. Der Junioren-Nationalspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2026 und wird bereits heute Nachmittag das erste Mal mit seinen neuen Kollegen auf dem Trainingsplatz stehen.

Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis der Wechsel auch offiziell verkündet werden konnte: Borussia Mönchengladbach hat sich für die kommenden fünf Jahre die Dienste des Linksverteidigers Luca Netz von Hertha BSC gesichert. Der 18-Jährige absolvierte am Donnerstag die sportmedizinischen Untersuchungen im Borussia-Park und unterschrieb am Freitag einen bis 2026 laufenden Vertrag bei Borussia.

Netz wechselte 2010 im Alter von sieben Jahren in das Nachwuchsleistungszentrum von Hertha BSC und durchlief seitdem alle Jugendmannschaften des Hauptstadtklubs. Im Januar 2021 debütierte er für die Profis in der Bundesliga, in der er in der abgelaufenen Saison insgesamt elfmal zum Einsatz kam und dabei ein Tor erzielte. Darüber hinaus bestritt Netz bereits 21 U17- und zwei U15-Länderspiele für Deutschland.