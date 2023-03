LIVE Samstag ab 15.30 Uhr Kann Borussia gegen Freiburg Wiedergutmachung betreiben?

Mönchengladbach · Acht Tage nach dem 0:4 in Mainz empfängt Borussia Mönchengladbach am Samstag den SC Freiburg. Die Breisgauer stehen aktuell auf dem fünften Rang und haben bereits zwölf Punkte mehr gesammelt als die Gladbacher. In unserem Liveticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

03.03.2023, 09:38 Uhr