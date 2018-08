Bei Bayer 04 ist ebenfalls der Rechtsverteidiger ein großes Thema. Mitchell Weiser wurde verpflichtet, trotzdem spielt Henrichs in der Viererkette. In der vergangenen Woche hielt sich das Gerücht, dass Henrichs zur AS Monaco wechseln könnte, hartnäckig. Heute steht er auf jeden Fall erstmal in der Startelf.