Alle Szenarien für den Bundesliga-Endspurt : Wer wird wann Meister? Wer packt wann die Champions League?

Düsseldorf Das Bundesliga-Finale wird spannend. Die Meisterfrage ist genauso offen wie die, in welchem Europacup welcher Klub in der neuen Saison spielt. Wir haben alle möglichen Szenarien zusammengetragen.

Fußball-Deutschland fiebert dem Saisonfinale in der Bundesliga entgegen. Nicht mal der Meister steht fest, Bayern (gegen Frankfurt) und Dortmund (in Mönchengladbach) liefern sich ein Fernduell. Mit Gladbach und Bayer Leverkusen (in Berlin) hoffen zudem zwei West-Klubs, noch auf Platz vier und damit in den Hafen der Champions-League-Millionen einzulaufen. Beide haben die Teilnahme an der Europa League schon sicher.