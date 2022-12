Event im Borussia-Park Die Randgeschichten des Legendenspiels

Oliver Neuville war mit 49 Jahren die älteste Legende auf dem Platz (Busfahrer Marcus Breuer einmal ausgenommen). In der Schlussphase umkurvte er Max Brüll und erzielte das dritte Tor seiner Mannschaft. Ungefähr an dem Tag, an dem 2004 sein Wechsel zu Borussia verkündet wurde, erblickte übrigens Yvandro Borges Sanches das Licht der Welt. Der Luxemburger war der Jüngste auf dem Rasen.