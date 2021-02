Kostenpflichtiger Inhalt: Es geht um ein Leihgeschäft : Bundesligist will Gladbach-Profi am Deadline Day holen

Bei Borussia Mönchengladbach könnte sich vor dem Ende der Transferperiode noch etwas tun. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Exklusiv Mönchengladbach Was tut sich bei Borussia Mönchengladbach am Deadline Day? Nach Informationen unserer Redaktion steht ein Leihgeschäft mit einem Bundesligisten zur Debatte. Ein Profi aus der zweiten Reihe will mehr Einsatzzeiten.