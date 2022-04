Der Kapitän ist zurück : Stindl zeigt, was er Borussia immer noch geben kann

Mönchengladbach Gute 60 Minuten hielt Borussias Kapitän Lars Stindl beim 1:1 gegen den FSV Mainz 05 nach langer Verletzungspause durch und zeigte vor allem vor der Pause seinen Wert für das Team. Was ihn in der ersten Halbzeit auszeichnete und wie er selbst seine Rückkehr in die Startformation einordnete.

Nach einer Stunde Spielzeit gab der Kapitän das Signal Richtung Trainerbank: Lars Stindl konnte nicht mehr, die Kraft war nach langer Verletzungspause aufgebraucht. Erstmals seit dem Pokalspiel bei Hannover 96 Mitte Januar hatte der 33-Jährige wieder in der Gladbacher Startformation gestanden – und seinen Teil zur gelungenen ersten Halbzeit beigetragen. „Ich habe mich natürlich gefreut, nach langer Zeit mal wieder von Beginn an spielen zu können, und dann noch im so stimmungsvollen Borussia-Park. Es hat vieles gestimmt, aber wir müssen auch ehrlich sein, dass wir hinten raus mit dem Punkt ganz schön glücklich sein dürfen“, sagte Borussias Kapitän.

Von der Bank hatte Stindl mitansehen müssen, wie Mainz erst durch Karim Onisiwo zum Ausgleich kam (73.) und dann noch beste Siegchancen hatte. „Mainz hat mehr gemacht, und wir hatten keine Entlastung mehr, konnten nicht mehr rausrücken und uns in der gegnerischen Hälfte festsetzen“, analysierte Stindl. Vor der Pause hatte das noch ganz anders ausgesehen, da dominierten die Gastgeber und zeigten feine Kombinationen.

„Wir sind super reingekommen. Wenn wir in manchen Situationen noch etwas klarer spielen, wären wir häufiger noch zu guten Torabschlüssen gekommen“, sagte Stindl. Doch war ersichtlich, was der Routinier dem Team mit seiner Spielintelligenz und Übersicht geben kann: Stindl fungierte als kluger Ballverteiler, der sich geschickt zwischen den Mainzer Defensivlinien bewegte. Er leitete so nicht nur Gladbachs erste Großchance durch Alassane Plea ein (15.), sondern war auch an der herrlichen Kombination beteiligt, die in der 33. Minute zum 1:0 durch Breel Embolo führte.

„Das ist unsere Art, das Zentrum mit vielen direkten Kurzpässen zu überladen, um dann im letzten Drittel in die Breite zu gehen“, erklärte Stindl, dem beim Startelf-Comeback beileibe nicht alles gelang, der aber eine wichtige Stütze war in einer Situation, in der andere offensive Hochkaräter wie Jonas Hofmann und Marcus Thuram gänzlich fehlten.

„Lars hat es nach der langen Verletzungspause sehr, sehr gut gemacht. Solange er auf dem Platz war, hat er uns auch Stabilität gegeben“, sagte Trainer Adi Hütter. Dass sein Spielführer nur gut eine Stunde auf dem Platz stand, kam indes nicht überraschend. „Wir haben gewusst, dass er auf keinen Fall durchspielen kann. Er hatte schon in der Halbzeit leichte Probleme und hat dann selbst signalisiert, dass es nicht mehr geht“, sagte Hütter.