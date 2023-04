Keine Vertragsverlängerung Kapitän Stindl verlässt Borussia nach acht Jahren

Nur zehn Gladbachern gelangen in ihrer Karriere mehr Treffer für den Klub. Sein bislang letztes Tor schoss Stindl im Februar beim 3:2-Erfolg gegen den FC Bayern München. Er dürfte gewillt sein, in den verbleibenden Partien mindestens noch einen Treffer folgen zu lassen. Mit dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr, Sky) beginnt dann seine ganz persönliche Abschiedstournee. „Ich werde versuchen, noch mal alles reinzuhauen, um eine gute Restsaison zu spielen. Wir sehen uns bald im Stadion. Einmal Borusse, immer Borusse“, so Stindl.