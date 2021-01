Kostenpflichtiger Inhalt: Mehr als Tore und Vorlagen : Gladbachs Stindl glänzt schon wieder mit seiner Superkraft

Mönchengladbach An 25 von 57 Borussia-Toren war der Kapitän bislang beteiligt. Sehen lassen kann sich sein Wert in einer Kategorie, in der er vergangene Saison Platz drei in der Bundesliga und einst Platz zwei in Europa belegte. Abhängig sind die Fohlen trotzdem nicht.