Stindls letzte Worte im Borussia-Park „Ich habe den Moment einfach genossen“

Was seine Gladbach-Zeit angeht, ist es bei Stindl wie einst mit dem Bökelberg: Sein letztes Bundesliga-Spiel wird nicht das letzte Spiel sein. Im alten Stadion spielte nach dem Bundesliga-Ausstand (3:1 gegen den TSV 1860 München am 22. Mai 2004) noch die U23, bevor es wirklich vorbei war damit. Stindl wird noch bei den Testspielen am Montag (15 Uhr) beim FC Oberneuland und am Mittwoch (18 Uhr) beim Halleschen FC dabei sein. Erst dann ist seine Gladbach-Zeit endgültig vorüber. In Halle an der Saale also wird es zum wirklich letzten Mal heißen, wenn die Gladbach-Aufstellung verlesen wird: „Mit der Nummer 13 - Lars Stindl.“