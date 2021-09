3:1 gegen Bielefeld : Stindl schießt Borussia per Doppelpack zum ersten Saisonsieg

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach schlägt keineswegs chancenlose Bielefelder mit 3:1 (1:1): Mann des Spiels ist Gladbachs Kapitän Lars Stindl, der sein Team mit zwei Toren zum ersten Sieg in dieser Saison führt.

Matchwinner Lars Stindl und Co. genossen nach vielen Monaten die erste Jubel-Feier mit den Fans in der Nordkurve, und auch bei Trainer Adi Hütter war die Erleichterung groß. Angeführt vom zweifachen Torschützen Stindl hat Borussia Mönchengladbach den ersten Saisonsieg geholt und Hütter in der Bundesliga erstmals an der Gladbacher Seitenlinie jubeln lassen. Die Borussia kam am Sonntag zu einem 3:1 (1:1) gegen Vorjahresaufsteiger Arminia Bielefeld und schaffte mit nunmehr vier Punkten den Anschluss an die obere Tabellenhälfte.