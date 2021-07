„Stimmt uns alles sehr optimistisch“ : Stindl hat bei der EM auch etwas für Borussia gelernt

Mönchengladbach „Vorfreude“ war ein Wort, das Lars Stindl im Gespräch nach dem Trainingsauftakt gleich mehrmals benutzt hat. Borussia Kapitän weiß genau, worauf es in der Vorbereitung ankommt. Als EM-Zuschauer hat er gelernt: Das Fußballerische ist nicht immer am wichtigsten.

… den neuen Trainer Adi Hütter: „Der Eindruck ist sehr positiv. Wir hatten vorher schon telefonischen Kontakt und haben über ein paar Sachen gesprochen, das hat er mit mehreren Jungs gemacht. Jetzt werden wir uns in den nächsten Wochen besser kennenlernen. Wir werden einen Eindruck bekommen und er wird einen Eindruck von der Mannschaft bekommen. Er gibt sich so angenehm wie in Frankfurt und in den Interviews, die man von ihm kannte.“