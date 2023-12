Mit der S-Bahn zum Spiel in Frankfurt Lars Stindl schildert sein Stadionerlebnis als Borussia-Fan

Gesagt, getan. Am vergangenen Mittwoch ging es dann für Stindl und vier seiner Freunde aus der Heimat mit dem Auto ins etwa 75 Minuten entfernte Frankfurt. „Wir waren vorher noch auf dem Weihnachtsmarkt in der Stadt direkt am Römer, das war meine Idee, weil ich sonst nie viel von Frankfurt gesehen habe. Da haben wir einen Glühwein getrunken und sind mit der S-Bahn zum Stadion“, sagte Stindl, der seit Sommer wieder für den Karlsruher SC aufläuft, für den er in 17 Pflichtspielen vier Tore erzielt und fünf Treffer vorbereitet hat.