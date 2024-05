Gladbachs Kader Langzeit-Borussen Elvedi und Neuhaus – warum es einen Schnitt geben kann

Für Nico Elvedi wäre die nächste Saison die zehnte in Gladbach. Der Schweizer kam 2015 als 18-Jähriger vom FC Zürich, den Borussia-Park hatte er schon erlebt bei der 0:3-Niederlage seines Heimatklubs in der Europa League. Noch in seiner ersten Saison wurde er Stammkraft nach dem Trainerwechsel von Lucien Favre zu André Schubert, in dessen Dreierketten-Plan Elvedi bestens passte.