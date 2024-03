Das letzte Comeback-Häkchen Borussias Lainer erster Gratulant bei Österreichs Weltrekord-Tor

Als er Anfang der Woche im Trainingslager der Österreicher im spanischen Marbella aufschlug, war die Freude bereits groß. „Das ist die schönste Geschichte überhaupt für uns alle. Er ist so optimistisch, so positiv, so fröhlich gekommen – so fröhlich kenne ich ihn gar nicht. Es geht ihm richtig gut“, sagte Sportdirektor Peter Schöttel. Und auch Trainer Ralf Rangnick, der Lainer erstmals seit September 2022 nominierte hatte, zollte Lainer seinen Respekt: „Ich fand es von Anfang an bemerkenswert, wie er psychisch und mental damit umgegangen ist.“