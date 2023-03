Künstliche Intelligenz im Fußball Gladbacher Firma will Marktwerte revolutionieren

Auf der Plattform lassen sich dafür Spieler testweise zu anderen Klubs transferieren, der Algorithmus errechnet einen möglichen Marktwert. Ein Faktor dürfe jedoch nicht unterschätzt werden, sagt Kohtes: „Sehr gute Spieler können nur einen sehr hohen Marktwert haben, wenn sie auch in einer sehr guten Mannschaft spielen.“ So würde Koné bei Paris Saint-Germain zum Beispiel mit seinen sportlichen Werten schlagartig auf 36,5 Millionen Euro taxiert. Fabian Rieder von den Young Boys Bern, der mit Borussia in Verbindung gebracht wird, wäre statt 5,51 Millionen bei einem Wechsel nach Gladbach laut „Gool“-Algorithmus 13,15 Millionen wert.