Nach überstandener Krebserkrankung Warum Lainers „echtes“ Comeback Borussia guttun würde

„Wir sollten ihm etwas Zeit geben, er hat vier Monate gefehlt. Dann wird er im neuen Jahr wieder voll bei Kräften sein“, sagte Seoane indes, wohl wissend, dass die verpasste Zeit zunächst aufgeholt werden musste, und das dauert. Nun ist das neue Jahr da, und der nächste Schritt Lainers zurück in die Normalität steht an, wie zeitnah, das wird sich zeigen: Lainer will wieder im Kader sein als Option für Seoane. Für Borussia wäre das aus mehreren Gründen enorm wichtig.