Borussia-Kommentar: Wintertrainingslager - eine gute Entscheidung

Mönchengladbach Im Januar war der Zeitplan eng, daher verzichtete Borussia auf ein Wintertrainingslager. Dieses Mal reisen die Gladbacher nach Andalusien, um sich dort auf die Rückrunde vorzubereiten. Ein „Lager“ kann hilfreich sein.

Im vergangenen Winter haben sich die Borussen entschieden, nicht ins Trainingslager zu reisen, weil der Zeitplan sehr gedrängt war. Sie blieben daheim und bereiteten sich im Borussia-Park auf die Rückrunde vor, die mit dem Derby beim 1. FC Köln begann. Das war schon am 14. Januar, weswegen die Zeit knapp war, zu knapp für ein Trainingslager, wie die Borussen fanden. Das Spiel in Köln ging unnötig in der Nachspielzeit verloren, das war in der Rückschau sinnbildlich für den gesamten zweiten Saisonteil.

Zwar machten die Borussen im Januar beim abschließenden Testspiel in Mainz (3:0) einen extrem fokussierten Eindruck, doch war das später im Saisonverlauf nicht immer so. Weswegen alles auf den Prüfstand kam im Sommer, vermutlich auch die Trainingslager-Frage: fahren oder nicht fahren? Ob es nun das Ergebnis tiefgehender Analyse oder dem größeren Zeitfenster (2019 beginnt die Rückserie erst am 19. Januar) geschuldet ist oder beides: Vom 5. bis 12. Januar reisen die Borussen nach Andalusien und beziehen im Barceló Montecastillo Golf Resort in Jerez de la Frontera ein Trainingslager. Zur Hotelanlage gehört ein Trainingsplatz, die Wege sind also kurz. Trainer Dieter Hecking wird sein Team in der spanischen Woche einschwören auf die Rückrunde – in aller Ruhe.