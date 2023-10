Borussia beim Tabellenletzten zu Gast Wenn schon früh in der Saison mächtig Druck auf dem Derby liegt

Bei Michael Frontzeck musste der Druck, der sich aufgebaut hatte nach neun Spielen in Serie ohne Sieg, einfach raus. Und so rutschte Borussias Trainer wie seine Spieler bäuchlings auf die Gästekurve des Kölner Stadions zu, in der die Gladbacher Fans mit der Mannschaft im November 2010 nach einer Regenschlacht einen 4:0-Erfolg feierten. Ein unerwartet hoher Sieg im Kellerduell, mit dem Borussia die Rote Laterne an das neue Schlusslicht Köln übergab.