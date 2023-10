Schiri erklärt Rote Karte und Elfer-Szenen Warum Aytekin alle wichtigen Derby-Entscheidungen richtig fand

Es war das große Gesprächsthema am Bundesliga-Samstag: das Foul von Freiburgs Vincenzo Grifo an Bochums Christian Gamboa. Grifo hatte für seine Grätsche mit offener Sohle, bei der er Gamboa am Knöchel getroffen hatte, nur die Gelbe Karte gesehen. Alex Feuerhardt, Schiedsrichtersprecher des DFB, verteidigte die Entscheidung anschließend, „Sky“-Experte Didi Hamann redete sich in Rage, denn nicht nur für ihn, sondern auch für Bochums Trainer Thomas Letsch und zahlreiche Außenstehende war es eine klare Fehlentscheidung, Grifo hätte für sein Einsteigen vom Platz fliegen müssen.