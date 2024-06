Kleindienst-Transfer ein wichtiger Schritt Borussia übertrifft auf dem Transfermarkt bislang die Erwartungen

Meinung | Mönchengladbach · Nach Philipp Sander und Kevin Stöger hat Borussia in Tim Kleindienst den dritten Neuen präsentiert. All das können nur die ersten Schritte sein auf dem Weg zur Trendwende – aber es sind vielversprechende, findet unser Autor. Welche Signale die Transfers aussenden und was folgen muss.

Von Jannik Sorgatz Chefreporter Borussia

21.06.2024 , 13:57 Uhr

