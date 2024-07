Gladbach war Schlusslicht der Liga Kevin Stöger weckt sofort die Hoffnung auf Freistoßtore

Bei Freistößen ist wenig vonnöten, um das Feuer der Fans zu entzünden. Doch die Disziplin hat nicht nur bei Borussia Mönchengladbach gelitten in den vergangenen Jahren, auch die Europameisterschaft ging ohne verwandelten Freistoß in 51 Spielen über die Bühne. Kein Wunder, dass Gladbachs Neuzugang Kevin Stöger ein Streichholz in einer Pyrotechnik-Fabrik ist – weil er es in der abgelaufenen Saison für den VfL Bochum gleich 13-mal direkt probierte und im April gegen die TSG Hoffenheim auf diese Weise einen Treffer erzielte, der sogar fürs „Tor des Monats“ bei der „Sportschau“ nominiert wurde.