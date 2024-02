„Zu zerfahren“ Kein DFL-Investor – So reagiert Borussia-Geschäftsführer Schippers

Borussia hatte am 15. Dezember gegen Werder Bremen das erste Bundesligaspiel nach dem Votum für einen DFL-Investor bestritten, Schokomünzen flogen damals aufs Spielfeld, so ging es an vielen Standorten weiter. Es folgten Tennisbälle, in Köln oder Rostock sogar ferngesteuerte Autos. Ob und wie sich die Gruppierung „Sottocultura“ zum gescheiterten Investorendeal äußern wird, ist unklar. Die Fanszene sah aufgrund des Unfalltodes eines Ultras bereits am vergangenen Wochenende bei RB Leipzig von Protestaktionen ab.