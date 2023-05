Im Herbst noch vereinslos Ex-Borusse Bennetts vor Rückkehr in die Bundesliga

Einen neuen Verein fand der Mittelfeldspieler zunächst nicht. Nur drei Tage, nachdem der SV Darmstadt die Gladbacher mit einem 2:1-Heimsieg am 18. Oktober 2022 aus dem Pokal geworfen hatte, verpflichtete der Zweitligist den Ex-Borussen und stattete diesen mit einem Vertrag bis zum Saisonende aus. Zwar stand Bennetts bislang unter Trainer Torsten Lieberknecht kein einziges Mal in der Startelf, wurde aber 13-mal in den vergangenen 17 Partien eingewechselt, kommt auf 222 Einsatzminuten und darf auch in engen Partien ran. Zum Vergleich: Für Borussia spielte er bis zu seinem Abgang gerade einmal 56 Minuten. Spielpraxis sammelte er vorrangig in der U23, konnte dort aber nicht besonders hervorstechen, ebenso wenig im Profi-Training.