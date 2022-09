Farkes Wunschspieler : Transfer von Julian Weigl zu Borussia auf der Zielgeraden

Mönchengladbach Der Wechsel von Julian Weigl zu Borussia Mönchengladbach soll am Donnerstag perfekt gemacht werden. Damit würde Trainer Daniel Farke auf den letzten Drücker doch noch die gewünschte Verstärkung für das Mittelfeld bekommen.

Nach Informationen unserer Redaktion soll Weigl am Donnerstag nach den medizinischen Untersuchungen einen Leih-Vertrag bei Borussia unterschreiben, der ihn zumindest für die aktuelle Saison an Gladbach binden würde. Auch eine Kaufoption soll in dem Vertrag integriert sein. „Als Trainer hat man immer Hoffnung, dass noch Qualität dazukommt. Warten wir mal ab, was die nächsten 24 Stunden bringen“, hatte Trainer Daniel Farke noch am Mittwochabend nach dem Training gesagt.