Leihe im Gespräch : Weigl-Transfer zu Borussia rückt offenbar näher

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach und Julian Weigl haben sich laut eines Medienberichtes angenähert. So könnte der Mittelfeldspieler von Benfica Lissabon an den Niederrhein wechseln. Wie die Meldung um einen bevorstehenden Transfer einzuordnen ist und was Manu Koné damit zu tun haben könnte.

Borussia Mönchengladbach steht kurz vor einer Verpflichtung von Julian Weigl. Das berichtet die portugiesische Zeitung „Record“. Bislang war Benfica Lissabon nur bereit, Weigl zu verkaufen und soll eine Ablösesumme von rund 15 Millionen Euro gefordert haben – eine Summe, die Gladbach nicht stemmen kann, zumal das Geld eher für einen Stürmer ausgegeben werden soll.

Nun soll der 37-fache portugiesische Rekordmeister aber bereit sein, Weigl zunächst per Leihe ziehen zu lassen. Und da kommt Gladbach ins Spiel. Denn über ein Interesse Borussias wird bereits länger spekuliert, die Verantwortlichen des Klubs möchten allerdings weiterhin keine konkreten Namen kommentieren. Manager Roland Virkus hatte Weigl am vergangenen Freitag beim Heimspiel gegen Hertha (1:0) als „guten Spieler“ bezeichnet, den er schon seit der Jugend kenne.

Verbindungen gibt es auch zum neuen Gladbach-Trainer Daniel Farke, der zeitgleich mit Weigl bei Borussia Dortmund arbeitete. Dort war Farke zwar als U23- und nicht als Profi-Trainer angestellt, doch wird es dort bereits den einen oder anderen Austausch zwischen beiden gegeben haben, ehe Farke 2017 zu Norwich City ging. Farkes Ballbesitzspiel passt zu Weigl, zudem ist er einer, der die Bundesliga kennt und daher wenig Anpassungsprobleme haben dürfte. Weigl ist als Spielertyp ein zuverlässiger Ballverteiler, dem die vermeintlich einfachen Dinge im Spiel oft gut gelingen. So hält er bis heute den Rekord für die meisten Ballkontakte (214) in einem Bundesligaspiel.

Zwar hat Gladbach in Ko Itakura bereits in dieser Transferperiode einen Spieler verpflichtet, der unter anderem für die Sechserposition eingeplant war, doch Itakura scheint sich vorerst in der Innenverteidigung festgespielt zu haben – ein Grund, weshalb Virkus gerne noch einen flexiblen Mittelfeldspieler verpflichten möchte.

Bei Borussia könnte eine Leihe Weigls mit einer möglichen Kaufoption auch ein Vorgriff sein, um sich auf dieser Position langfristig abzusichern. Denn sowohl Florian Neuhaus als auch Manu Koné galten in der Vergangenheit immer wieder als Spieler, die von anderen Klubs heiß umworben werden. Die französische „L’Equipe“ berichtete am Montag über das Interesse von Newcastle United an Koné, dessen Vertrag am Niederrhein noch bis 2025 läuft.

Angeblich soll Newcastle bereit gewesen sein, rund 35 Millionen Euro für Koné zu zahlen, doch Borussia hätte signalisiert, Koné nicht verkaufen zu wollen. Steigert sich der Franzose in seiner zweiten Bundesligasaison aber weiter, könnte er einer der Spieler sein, die es Borussia im kommenden Jahr ermöglichen, hohe Einnahmen zu generieren.