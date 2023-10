„Müssen das Spiel hart analysieren“ Borussia-Kapitän Weigl nach Derby-Niederlage mächtig angefressen

„Es war in allen Belangen zu wenig von uns. Wir haben eine schreckliche Halbzeit gespielt, die ich mir auch noch nicht erklären kann“, sagte Weigl nach der Partie. „Im Training am Samstag war genau das da, was wir zeigen wollten. Das ist uns über 45 Minuten nicht gelungen. Das Beste in der ersten Halbzeit war das Ergebnis.“ Denn Borussia hatte Glück, dass Luca Waldschmidts Schuss in der 41. Minute nur am Pfosten landete, zur Pause lautete das Torschussverhältnis 15:1.