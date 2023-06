Porträt in Bildern Das ist Julian Korb

Am 5. Juni 2023 gab Borussia bekannt, dass Korb zur U23 der Gladbacher zurückkehrt. „Wir freuen uns sehr, dass sich Juli dazu entschieden hat, eine so verantwortungsvolle Rolle in unserer U23 zu übernehmen. Zum einen hat er enorm viele Partien in der ersten und zweiten Bundesliga sowie im Europapokal absolviert, zum anderen ist er bei Borussia selbst zum Profi herangereift und kann deshalb seine Erfahrung an die jungen Spieler hervorragend weitergeben“, sagt Mirko Sandmöller, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums.