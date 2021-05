14. Februar 2013, Tor zum 3:2 beim 3:3 gegen Lazio Rom



Arango goes international – kurz vor Schluss setzt er einem verrückten Europa-League-Spiel gegen Lazio Rom vorerst die Krone auf. In der 88. Minute läuft der Venezolaner aus 32 Metern zum Freistoß an. Drei Spieler stehen in der Mauer. Mit YouTube ist es in Italien anscheinend nicht weit her. In Sachen Torwartfehler auch hier das alte Schema: Federico Marchetti landet zwar auf der Anklagebank, wird am Ende aber freigesprochen.