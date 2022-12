Borussias „Legendenspiel“ Warum die Vorfreude auf Juan Arango besonders groß ist

Juan Fernando Arango Sáenz, kurz Juan Arango, hat bei Borussia etwas hinterlassen. Einen Spitznamen. „Flaco“, der Schmächtige. So hat der Mann aus Venezuela seinen Teamkameraden Patrick Herrmann genannt, irgendwann in der Gladbacher Kabine, und seitdem ist Herrmann „Flaco“. Er erzählt die Geschichte von der „Flaco“-Werdung gern und auch in einem kleinen Video im Internet. Doch Arango hat noch mehr hinterlassen in Gladbach, wo er fünf Jahre lang spielte: wundervolle Erinnerungen. An seine Tore. 31 sind es geworden in 175 Spielen.