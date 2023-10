Die Neuen bei Borussia im Check Jordan – Kein Gamechanger, aber ein wichtiger Baustein

Dass Jordan Siebatcheu am 31. August als neuer Leihspieler bei Borussia präsentiert wurde, war keine Überraschung mehr. Eher unerwartet kam dafür sein erster Auftritt im Training noch vor der offiziellen Bekanntgabe des Transfers – eine Sondergenehmigung von Union Berlin machte es möglich. Aber Gladbach und der Stürmer hatten am vorletzten Tag der Transferperiode eben keine Zeit zu verlieren. Mit Jordan beenden wir unsere Serie, in der wir analysiert haben, wie es für die Neuen bislang gelaufen ist – und mit welchen Perspektiven Sie in die nächsten Monate gehen.