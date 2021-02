Kostenpflichtiger Inhalt: Beyer plötzlich von 0 auf 90 : So kompliziert ist Borussias Personal-Situation in der Abwehr

Mönchengladbach Jordan Beyer stand erstmals seit 2019 in Borussias Startelf. Noch vor dem Spiel in Leipzig hatte er seine Unzufriedenheit kundgetan. Nun könnte er am Dienstag gleich wieder gefragt sein. Denn Gladbach plagen hinten ein paar Personalprobleme.