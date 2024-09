Ex-Borusse beim FC Burnley 2024 wird für Jordan Beyer ein Jahr ganz ohne Fußball

Im Sommer 2023 war Jordan Beyer Borussias Manu Koné. Er war der Spieler, der entwickelt wurde und dann auf dem Transfermarkt viel Geld einbrachte, im Gegensatz zum Franzosen sogar als Produkt der eigenen Akademie. 15 Millionen Euro zahlte der FC Burnley für den Verteidiger, durch den Verkauf von Koné an die AS Roma für 20 Millionen Euro, ist Beyer nun die Nummer sechs in der Liste der teuersten Gladbach-Abgänge.