Burnley hat eine Kaufoption Borussia winkt eine hohe Ablöse für Jordan Beyer

Nun ist Beyer unumstrittener Stammspieler, zeigt halblinks in der Viererkette als Rechtsfuß seine Stärken im Andribbeln und steht hinten sicher. Die Fans huldigen ihm mit dem Spitznamen „Beckenbeyer“. Burnley zieht mit seinem ballbesitzorientierten Spiel inzwischen Liebhaber schönen Fußballs an, die in der Championship sonst selten fündig werden. In der Premier League standen langen Bälle noch an der Tagesordnung, Burnley anzuschauen, war keine Freude. Kompany hat eine erstaunlich schnelle Transformation hinbekommen. Vergangenes Wochenende erzielte Burnley ein Tor nach einer Pass-Stafette über 75 Sekunden und 25 Stationen – Beyer war mittendrin.