Borussia oder Burnley In der Personalie Beyer geht die Tendenz Richtung Insel

Die Partie des FC Burnley beim FC Millwall am Dienstagabend hat Jordan Beyer nicht auf dem Rasen erlebt. Der Innenverteidiger, der seit Anfang September in England für Burnley spielt, fällt seit vergangener Woche mit einer Muskelverletzung aus. Doch auch ohne die Gladbach-Leihgabe konnte sein Team, „Clarets“ genannt, seine Serie fortsetzen: Seit mittlerweile 13 Spielen ist die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ungeschlagen, im FA Cup steht in der kommenden Woche das Achtelfinale beim Drittligisten Fleetwood Town an.