Fans stellen Fragen Borussia-Torwart Omlin erklärt sein Loch im Fußballschuh

Auch abseits des Platzes hat sich Omlin in der Borussia-Kabine schnell zurechtgefunden. „Die Jungs machen es einem extrem leicht. Ich freue mich auf all die Spiele, die wir miteinander bestreiten werden. Es ist täglich cool, hier zu arbeiten. In der Mannschaft wird man gut aufgenommen“, sagte Omlin. Der 29-Jährige ist bei Borussia auf Yann Sommer gefolgt, um in den kommenden Jahren Gladbachs Nummer eins zu sein.