EM-Borussen : Hofmann zieht sich Knieverletzung zu

Herzogenaurach Jonas Hofmann konnte am Freitag nicht am Training der deutschen Nationalmannschaft teilnehmen. Den Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach plagt eine Knieverletzung. Damit droht Hofmann gegen Frankreich auszufallen.

Ein Mitwirken von Hofmann beim Auftaktspiel am Dienstagabend in München gegen Weltmeister Frankreich scheint schon ausgeschlossen. Zum dritten Mal in Serie bringt den 28-Jährigen nach seinem Debüt im Vorjahr eine Reise zur Fußball-Nationalmannschaft kein Glück. Im vergangenen November zog er sich beim Test gegen Tschechien (1:0) einen Muskelbündelriss zu. Im März musste er als erster Corona-Fall aus dem DFB-Hotel in Düsseldorf ohne Einsatz abreisen.