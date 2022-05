Trainer, Vertrag, Fan-Plakat : Wie Hofmann mit seiner offenen Borussia-Zukunft umgeht

Foto: Dirk Paeffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 31 Bilder Die Verträge der Borussia-Spieler

Interview Mönchengladbach Ob Jonas Hofmann auch in der nächsten Saison bei Borussia spielt, ist noch nicht geklärt. Der Nationalspieler spricht über seine Zukunfts-Gedanken und beschreibt sein Verhältnis zu Adi Hütter. Außerdem sagt er, was das Plakat der Gladbach-Fans in Freiburg mit ihm gemacht hat und wie er seine Rolle im DFB-Team einschätzt.

Herr Hofmann, wir fallen mit der Tür ins Haus: Wird dies hier unser letztes RP-Interview mit Ihnen als Borusse?

Hofmann (lacht) Ich weiß ja nicht, ob wir in den nächsten Wochen noch eines haben werden.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das letzte Interview ist? Die Möglichkeit besteht offenkundig.

Hofmann Ich bin ein offener Typ und kann mir daher alles vorstellen. Am Ende gucken wir dann, ob wir in den Gesprächen zusammenkommen. Dazu gehört, dass ich ja auch noch bis 2023 Vertrag habe. Ich weiß, dass der Verein diese Konstellation nicht unbedingt möchte, von daher wird es wohl darauf hinauslaufen, dass es in den nächsten Wochen eine Entscheidung geben wird.

Zwischen „Abenteuer“ und „Ich weiß, was ich an Gladbach habe“ fällt die Entscheidung – was würde Sie reizen, sich für das Abenteuer zu entscheiden?

Hofmann So genau kann ich das gar nicht festlegen. Es ist einfach die Offenheit gegenüber Neuem. Deswegen gehen die Gedanken in jegliche Richtungen.

Bei unserem letzten Interview war noch Max Eberl, den Sie seit Jahren als Verhandlungspartner kannten, Ihr Ansprechpartner, nun ist es Roland Virkus, der neue Sportdirektor. Was ist anders?

Hofmann Natürlich ist die Ansprache eine andere, aber es ist ganz im Sinne des Klubs. Er spricht offen und ehrlich, und genau so sollte es bei solchen Gesprächen auch von beiden Seiten sein. Die Atmosphäre ist locker, alle nötigen Themen werden angesprochen, beide Seiten formulieren ihre Zukunftspläne. So weit, dass es konkrete Angebote gab, sind wir noch nicht. Es ging darum, wie der Verein seine Zukunft sieht, wie er mich sieht, das ist der Stand der Dinge.

Roland Virkus sagt, dass Sie einer der Spieler sein sollen, die im Zentrum der neuen Borussia stehen. Wie sehr schmeichelt Ihnen das?

Hofmann Ja, das haben mir Roland und Steffen Korell im Gespräch mitgeteilt, und na klar, das schmeichelt einem. Aber es ist auch mein eigener Anspruch, Führungsspieler zu sein. Ich habe mich mittlerweile zu einem Spieler entwickelt, der gerne vorangeht, und alles versucht, dass die Mannschaft erfolgreich ist.

Medial haben Sie diese Rolle auch untermauert, haben immer wieder die Probleme der Saison erklärt. Warum ist sie so kompliziert?

Hofmann Das würde man gern genauer und einfacher beantworten können. Dann würde man die Probleme schnell lösen können. Es ist schon ein Phänomen, das muss ich sagen. Man kann das 5:0 gegen die Bayern nehmen, da haben wir ein Spiel abgeliefert, bei dem man denkt: Wenn die so jede Woche auftreten, spielen sie um die Deutsche Meisterschaft mit. Aber: Du musst es dafür auch jede Woche abrufen. Und da fehlt die Konstanz – darüber haben wir schon oft gesprochen in den vergangenen Jahren. Wir müssen es schaffen, unsere Topleistungen in jedem einzelnen Spiel abzurufen. Dass wir es nicht schaffen, ist einer der Punkte, warum wir nicht so erfolgreich sind.

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 47 Bilder Alle Trikots von Borussia Mönchengladbach

Ist es das, was den Fans Probleme macht?

Hofmann Ja, und ich kann sie verstehen. In der einen Woche ist es so, in der anderen so. Das nervt uns ja selbst. Die Konstanz reinzubringen, dass man 55 Punkte aufwärts pro Spielzeit holt, das sollte der Anspruch von jedem Einzelnen bei Borussia sein.

Hat die fehlende Konstanz mit dem problematischen Verhältnis zwischen Team und Trainer zu tun, von dem zuletzt zu lesen war?

Hofmann Die Stimmung im Team gut, das Klima ist gut, wir haben Spaß. Da wird vieles an den Haaren herbeigezogen. Ich bin natürlich nicht bei allen Gesprächen dabei, die der Trainer mit den Spielern führt, aber ich für mich kann sagen: Ich komme mit dem Trainer sehr, sehr gut klar. Sicher, ich bin nun auch ein Spieler, der meistens spielt, da hat man logischerweise ein gutes Verhältnis zum Coach. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwelche Besprechungen oder Situationen gab, in denen man meinen konnte, die Mannschaft habe ein Problem mit dem Trainer.

Das heißt: Adi Hütter passt zu Borussia und es würde Sie reizen, das Projekt mit ihm anzugehen, wenn Sie bleiben?

Hofmann In allererster Linie ist das die Entscheidung des Trainers und des Vereins. Wenn wir gemeinsam in eine neue Saison gehen, ist es mein Wunsch dann auch etwas entwickeln zu wollen. Als Führungsspieler, der auch mal seinen Input geben darf, glaube ich, dass wir gar nicht so weit weggehen dürfen von der Spielphilosophie, die Gladbach seit Jahren prägt. Wir wollen Fußball spielen, sind keine Mannschaft, die viel auf lange Bälle geht. Eher wollen wir manchmal zu sehr hinten rauskombinieren und vergessen die Option des langen Balls. Aber eine Mannschaft, die den Ball braucht, muss auch gut pressen und verteidigen, um schnellstmöglich wieder Akzente setzen zu können.

So wie Mannschaften in ihrer Entwicklung Täler durchschreiten müssen, haben Sie persönlich es erlebt. Ihre ersten zwei Jahre bei Borussia waren schwierig. Gibt es ein Rezept dafür, diesen langen Atem aufzubringen?

Hofmann Am Anfang ging es für mich vor allem darum, mental dagegenzuhalten. Du musst dich immer wieder hochziehen und alles dafür tun, dass du dir nichts vorzuwerfen hast. In diesen Phasen musst du positiv bleiben, dich im Training anbieten. So bekommst du das Selbstvertrauen und versetzt dich in die Lage, dich für Einsätze anzubieten. Trotzdem brauchst du auch das Glück, einen Trainer wie damals Dieter Hecking zu haben, der mich gleich zur Seite genommen, mir Mut gemacht und mich aufgestellt hat.

Und dann 2018 eine optimale Position für Sie geschaffen mit Florian Neuhaus auf der Acht.

Hofmann Genau, das war nicht selbstverständlich, dass ein Trainer so eine Entscheidung trifft. Aber er ist ein Projekt eingegangen, indem er einen Spieler dorthin gestellt hat, wo er sich bislang nicht so auskannte.

Foto: dpa/Swen Pförtner 21 Bilder Das ist Jonas Hofmann

Sie haben unter Hecking und Marco Rose immer Ihre Spiele gemacht. Adi Hütter hat Sie noch etwas nach vorne gezogen – und Sie sind zum Torjäger geworden.

Hofmann Wenn du das Vertrauen bekommst auf einer fremden Position, musst du dich auch hineinversetzen in die Rolle. Für die Rechtsverteidigerposition in der Nationalmannschaft habe ich mir viele Videos reingezogen, das gehört zur Professionalität. Wenn du alles dafür tust, erfolgreich zu sein, dann wirst du am Ende auch belohnt. In Gladbach sind die Tore ein Resultat davon.

Wenn wir streng sind: Ganz so viele Tore sind es zuletzt nicht mehr gewesen. Alassane Plea hat ebenfalls acht in der Liga, Breel Embolo sieben. Gibt es ein echtes Rennen um die interne Torjägerkrone?

Hofmann (lacht) Dass der Lasso schon aufgeholt hat, habe ich natürlich vernommen. Am Anfang der Rückrunde war ich noch verletzt, dann lief es generell nicht so super, wir haben weniger Chancen kreiert. Da führt das eine zum anderen. Sie erwarten wahrscheinlich, dass ich sage: Ja, das ist ein Ansporn. Aber letztlich ist es egal, wer unser Torschützenkönig wird. Am wichtigsten ist, dass wir so viele Tore schießen, dass wir im besten Fall noch neun Punkte holen. Das wird schwer genug, aber das ist zum Ende der Saison ein Ziel.

Sie haben Breel Embolo zuletzt mit zwei Vorlagen ganz selbstlos reingezogen. Da sind Sie also Teamplayer.

Hofmann Auf jeden Fall. Es zählen nicht nur Tore, Vorlagen lesen sich auch nie schlecht. Von mir aus bereite ich noch fünf vor in drei Spielen und schieße keins mehr (lacht).

In RB Leipzig kommt am Montag vielleicht die momentan größte Herausforderung auf Borussia zu. Würden Sie sagen, dass Leipzig den modernsten Fußball spielt in der Bundesliga?

Hofmann Die Leipziger gehören definitiv dazu. Nach der Hinrunde haben Sie sich wieder gefangen, spielen starken Kombinationsfußball und haben eine enorme spielerische Qualität in ihren Reihen. Da sind wir wieder bei uns: Wenn alle ihren Spielwitz, ihre Kreativität und ihre Flexibilität reinbringen, dann kann auch bei uns so etwas rauskommen.

Haben Sie am Donnerstag in der Europa League Leipzig gegen die Glasgow Rangers oder Eintracht Frankfurts Spiel bei West Ham United geguckt?

Hofmann Ich habe ein wenig zwischen beiden Spielen gewechselt. Klar, wir treffen jetzt auf Leipzig. Aber Frankfurt bei West Ham war für mich als Fußballfan wie für viele andere das Duell, das ich mir lieber angesehen habe. Deshalb hatte ich zwei Bildschirme an, weil es natürlich auch wichtig ist, den kommenden Gegner zu sehen.

Foto: dpa/Tom Weller 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Leipzig aussehen

Inzwischen zählen Sie zu den Spielern, die nach dem Saisonende nicht in den Urlaub gehen, sondern zur Nationalmannschaft fahren. Ist die Rolle als Rechtsverteidiger Ihre Zukunft beim DFB und – ohne despektierlich zu sein – auch die realistischste Chance, um regelmäßig von Hansi Flick eingesetzt zu werden?

Hofmann Die Konkurrenz auf meiner Gladbacher Position ist riesig, das stimmt. Ich glaube schon, dass rechts meine Zukunft liegt beim DFB. Ich wäre mal so forsch, zu sagen, dass ich es auch nicht so schlecht gemacht habe. Klar, die ganz großen Gegner waren noch nicht dabei, kein Mbappé oder so. Aber ich freue mich, wenn es dann gegen England, Italien und Ungarn geht.

Im November beginnt die Weltmeisterschaft in Katar. Jetzt hat gerade mal der Mai begonnen, am 1. September endet die kommende Transferperiode. Kann es auch noch dauern, bis Ihre Zukunftsentscheidung fällt?

Hofmann Sicherlich ist es keine Entscheidung, die man von heute auf morgen trifft. Man geht in sich und führt viele Gespräche. Aber aufgrund unserer schwierigen Situation habe ich mich wirklich wenig damit beschäftigt, sondern geguckt, dass wir da rauskommen. Als Führungsspieler gibt es die Verpflichtung, sich einzubringen, wie es besser werden kann. Mit den zehn Punkten in vier Spielen haben wir uns Luft verschafft und das große Thema eines möglichen Abstiegs beendet.

Wie präsent war die Abstiegsangst?

Hofmann Ich würde es nicht Angst nennen, weil das nie vorteilhaft ist im Sport. Aber man muss hart und ehrlich sein. Wenn wir das Duell mit Hertha BSC verlieren, sieht es ganz bitter aus. Und wir alle wissen: Wenn du einmal tief drin bist, wird es immer schwieriger. Du liest ja die Tabelle. Mit der Situation mussten wir uns auseinandersetzen und haben das in ein positives Ergebnis umgesetzt.

Platz 8 bis 15 ist theoretisch noch drin – genau die Plätze in der Bundesligatabelle, auf denen es offiziell um nichts geht. Klar, Sie wollen neun Punkte holen. Aber worauf kommt es jetzt in den letzten drei Spielen noch an? Was will die Mannschaft vermitteln, besonders den Fans gegenüber?