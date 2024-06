Jonas Hofmann über Gladbach-Abschied „Ich fand es schade, echt schade“

Der historische Erfolg mit Bayer sowie die persönliche Weiterentwicklung unter Leverkusens Trainer Xabi Alonso bestätigen den Offensiv-Allrounder nun nochmals in seiner Entscheidung aus dem Vorjahr. So schreibt Hofmann in seiner Kolumne im „Kicker“ über das Titeljahr in Leverkusen: „Es gibt zwar immer noch viele, die meinen, es hätte einen größeren Wert gehabt, in Gladbach zu einer absoluten Legende zu werden. Aber jedem, der wie ich tagtäglich trainiert, der alles investiert und sein komplettes Privatleben danach ausrichtet, um erfolgreich zu sein, dem ist es klar, dass es das Nonplusultra ist, Trophäen in die Höhe zu strecken.“