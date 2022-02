Hofmann über Eberls Borussia-Abgang : „Es waren emotionale Tage“

Mönchengladbach Einige Tage nach den Unruhen um Max Eberl hat Jonas Hofmann über die Entscheidung des Managers gesprochen. Der Offensivspieler von Borussia Mönchengladbach verriet außerdem, welches Familienmitglied sich besonders an seinem Bartwuchs stört.

„Ich habe keine Ahnung, warum der so polarisiert. Ich hoffe natürlich, dass das positiv gemeint ist“, sagte Jonas Hofmann am Mittwoch lachend, als Stadionsprecher Torsten Knippertz mit dem Hinweis um die Ecke kam, das im Vorfeld des „Fohlentalks“ viele Borussia-Fans Fragen zu Hofmanns Bart gestellt hätten. „Wobei es Leute gibt, die wünschen sich, dass ich ihn wieder abmache, meine Mama zum Beispiel“, schob Hofmann dann hinterher und gab zu, dass seine Mutter ihm immer wieder sagen würde, er solle „die Haare weg aus dem Gesicht“ machen.

Seit einigen Monaten lässt Hofmann dem Bart buchstäblich einen freien Lauf. Geschadet hat es ihm nicht, ist er doch mit bislang sieben Saisontreffern Gladbachs erfolgreichster Torschütze. Bei seinem Comeback gegen Union Berlin (1:2) meldete sich der Nationalspieler mit einer Vorlage zurück. Auf ihn wartet am Samstag (15.30 Uhr) die Auswärtspartie bei Arminia Bielefeld , auf die sich die Borussen aktuell vorbereiten. „Die Mannschaft weiß um die Wichtigkeit dieses Spiels“, versicherte Hofmann. „Wir müssen die Tugenden an den Tag legen, aber dürfen uns nicht zu sehr darauf fokussieren. Wir sind eine spielerische Mannschaft. Diese Kombination wollen wir zeigen und dann erhöhen wir auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Spiel gewinnen“, sagte Hofmann.

Gestört wurde die Vorbereitung auf das Duell mit Bielefeld im Abstiegskampf durch Max Eberl, der in der vergangenen Woche seinen vorläufigen Rückzug aus dem Fußballgeschäft bekanntgegeben hatte. Kurz bevor Eberl sich am Freitag in der Öffentlichkeit erklärte, wurden Hofmann und seine Mannschaftskollegen offiziell informiert. „Es waren für uns alle emotionale Tage. Es ist erschütternd für den Verein, da müssen wir nicht drum herumreden. Wir vermissen ihn alle sehr“, sagte Hofmann, der von Eberl 2016 verpflichtet wurde.