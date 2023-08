Rückkehr mit Leverkusen Wie die Borussia-Fans Hofmann und Xhaka empfingen

Borussias Fans widmeten sich derweil ihrem Gesang („VfL, VfL!“) und in den Minuten vor dem Anpfiff ihrer Choreografie. Es war eine Hommage an Borussia-Ikone Günter Netzer und seinen filmreifen Ausstand beim Pokalfinale gegen den 1. FC Köln 1973, als er sich in der Verlängerung selbst einwechselte und dann das 2:1-Siegtor erzielte als Abschiedsgeschenk an „seine“ Borussia (die ganze Geschichte lesen Sie hier).