„Ein bisschen Kindergarten“ Wie Jonas Hofmann seine Rückkehr in den Borussia-Park erlebte

Borussias Fans in der Nordkurve hatten sich derweil noch während der Verabschiedung ihrem Gesang („VfL, VfL!“) gewidmet und in den Minuten vor dem Anpfiff ihrer Choreografie. Es war eine Hommage an Borussia-Ikone Günter Netzer und seinen filmreifen Ausstand beim Pokalfinale gegen den 1. FC Köln 1973, als er sich in der Verlängerung selbst einwechselte und dann das 2:1-Siegtor erzielte als Abschiedsgeschenk an „seine“ Borussia.