Bleiben oder gehen : Hofmann deutet zeitnah finale Gespräche mit Borussia an

Mönchengladbach Wie es bei Jonas Hofmann ab Sommer weitergeht, lässt der 29-Jährige weiter offen. Für Borussia Mönchengladbach wäre eine schnelle Entscheidung gut, um Planungssicherheit zu haben. Hofmann deutete nun an, nicht mehr allzu lange damit warten zu wollen.

Die freien Tage nach dem 3:3 gegen den SC Freiburg hat Jonas Hofmann in München verbracht. Schließlich startet für die Borussen erst am Mittwoch die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen RB Leipzig. Seine Freizeit hat Gladbachs Mittelfeldspieler genutzt, um sich am Montag auf der „Players Night“ des ATP-Turniers in München blicken zu lassen.