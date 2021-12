Borussias Youngster : Scally bräuchte eine Pause - aber Hütter kann kaum auf ihn verzichten

Stand in 17 Pflichtspielen der laufenden Saison immer in der Anfangsformation: Joe Scally. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Joe Scally erlebt nach starkem Start bei den Profis der Borussia seine erste Leistungsdelle. Der junge US-Amerikaner könnte eine Pause gut vertragen, doch die wird es für Scally wahrscheinlich erst nach der Englischen Woche geben. Denn die Alternativen für Trainer Adi Hütter sind rar.

Mangelnden Einsatz kann man Joe Scally mit Sicherheit nicht vorwerfen. Borussias junger Außenverteidiger ist der Gladbacher mit den meisten Sprints – ligaweit belegt er in diesem Ranking den vierten Platz – und den meisten intensiven Läufen (Rang neun in der Liga). Beim 1:4 in Leipzig sind in beiden Kategorien so einige Läufe hinzugekommen – indes wird er dabei wahrscheinlich zumeist eher zurückgelaufen sein. Denn der US-Amerikaner hatte in Leipzig sehr viel Defensivarbeit zu verrichten. Und sah dabei wie viele seiner Teamkollegen oft nicht gut aus.

„Leipzig hat in der ersten Halbzeit über unsere rechte Seite viel Dampf gemacht, sie haben sich viel bewegt“, sagte der 18-Jährige nach der dritten Niederlage der Gladbacher in Folge. Vor allem über Kevin Kampl und Emil Forsberg initiierten die Leipziger ihre Angriffe über die eigene linke Angriffsseite, wo Angeliño bereits auf die Zuspiele wartete – sehr zum Leidwesen des jungen Gladbachers, der vor der Pause kein Mittel fand, die Angriffe zu unterbinden, und dabei auch zu wenig Unterstützung bekam.

So wurde es ein bitteres 15. Bundesligaspiel für Scally, der in der laufenden Saison in jedem Pflichtspiel in der Gladbacher Startelf stand. Borussias junger Sprinter ist somit auch einer ihrer Dauerläufer. Er erwies sich dabei schnell als Allzweckwaffe auf der Außenbahn, da die etatmäßigen Stützen, Stefan Lainer auf der rechten und RamyBensebaini auf der linken Seite, längere Zeit nicht zur Verfügung standen. Zu Beginn der Saison imponierte Scally mit seinem abgebrühten und schon erstaunlich robusten Spielstil. Sportdirektor Max Eberl nannte ihn deswegen frühzeitig den „Gewinner der Saison“.

In den vergangenen Wochen machte sich indes bemerkbar, dass es die erste Saison für Scally auf diesem hohen Niveau ist. Der Youngster, der zuletzt auch erstmals zur A-Nationalmannschaft berufen worden war, jedoch noch auf den ersten Länderspieleinsatz wartet, erlebt seine erste Leistungsdelle. Ihm unterlaufen mehr Flüchtigkeitsfehler, gegen Freiburg ließ er sich beim 0:2 im Kopfballduell von Torschütze Kevin Schade abkochen. Und gegen den abgezockten Angeliño stand er in Leipzig zumeist auf verlorenem Posten.

Scally würde eine Pause sicher gut tun, doch Trainer Adi Hütter wird um den Einsatz des 18-Jährigen wohl auch am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt kaum herumkommen. Denn die Alternativen in der Verteidigung sind rar. Stefan Lainer ist zwar nach seinem Knöchelbruch zurückgekehrt, wies aber bei seinem Startelfcomeback gegen Freiburg noch einen deutlichen Form-Rückstand auf. „Er ist sicher noch nicht da, wo er sich selber jetzt gerne schon sehen würde“, sagte Hütter vor dem Leipzig-Spiel. Schwer vorstellbar, dass sich in den wenigen Tagen bis Frankfurt daran grundsätzlich etwas ändert.

Möglich wäre es auch, Patrick Herrmann rechts wieder spielen zu lassen – dann aber eher wieder als Schienenspieler in einem 3-4-3-System. Das jedoch würde Scally automatisch wieder zum ersten Kandidaten auf der linken Seite machen: Denn bei einer Dreierabwehrkette wird Bensebaini in der Verteidigung benötigt. Und Luca Netz ist derzeit nicht in der Verfassung, um Scally zu verdrängen, er stand seit Ende Oktober nur einmal in der Startelf.