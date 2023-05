Borussias U23 Was Eugen Polanski Innenverteidiger Jamil Najjar noch zutraut

In Luca Netz und Lukas Ullrich hat Borussia ab kommender Saison gleich zwei ehemalige Spieler aus der Nachwuchsabteilung von Hertha BSC in ihrem Profikader. In Jamil Najjar gibt es sogar noch einen dritten Spieler, der seine Ausbildung bei der Hertha absolviert und dann den Weg nach Mönchengladbach gefunden hat.