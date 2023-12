DFL will Anteile an TV-Einnahmen verkaufen Schippers erklärt Borussias „Ja“ zu einem Investoren-Deal

Am kommenden Montag wird es ernst. Dann stimmen die 36 Profiklubs der Bundesliga und 2. Bundesliga auf der DFL-Mitgliederversammlung darüber ab, ob die Deutsche Fußball-Liga einen Deal mit einem strategischen Partner abschließen kann. Eine Zwei-Drittel-Mehrheit wird dazu erforderlich sein, und Einigkeit herrscht in der Liga dazu nicht. Borussia Mönchengladbach hat sich in der Frage des Investoren-Einstiegs nun positioniert – und wird mit „Ja“ stimmen.