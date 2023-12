„Ein wichtiger Schritt“ Was Borussias „Ja“ zum Investor für den Klub bedeutet

Borussia und ihre Fans sind nicht einer Meinung. „Nein“ stand auf den Plakaten, die Gladbachs nach Berlin gereiste Anhänger am Samstag an der Alten Försterei in Köpenick hochreckten. „Es bleibt dabei: Nein zu Investoren in der DFL“ war zudem auf einem riesigen Spruchband zu lesen. Die gleiche Botschaft kam von der anderen Seite von den Union-Fans. Und von den meisten anderen Fanszenen in der Bundesliga am Wochenende.